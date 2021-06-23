Українські спецпризначенці потренувалися на есмінці королеви Британії: фото

Сили спеціальних операції України, США та Великої Британії провели спільні навчання на британському есмінці Defender. Військові відпрацювали абордажні дії.

Що відомо про тренування

Тренувалася на есмінці зведена абордажна група спеціальних операцій. З української сторони участь брав 73 морський центр спеціальних операцій.

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Зауважимо, що абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна. Крім того, їх використовують для звільнення кораблів від піратів.

Цей захід в черговий раз довів, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО,

– наголосили у Міністерстві оборони.

Українські спецпризначенці провели спільні навчання з британцями та американцями / Фото Міноборони

Британський есмінець у порту Одеси

18 червня два судна НАТО – британський Defender D36 та фрегат Нідерландів HNMLS Eversten F805 пришвартувалися на морському вокзалі Одеси. Британський корабель, на якому й тренувалися спецпризначенці, вперше прибув в Україну.

Есмінець увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Його довжина сягає 152 метрів, а ширина – 21. Швидкість – понад 30 вузлів, що становить приблизно 56 кілометрів за годину. Судно оснащене артилерійськими установками, ракетами, вертольотами тощо.