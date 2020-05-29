Українські виробники мастильних матеріалів заявили про зупинку виробництв

Українські виробники мастильних матеріалів сьогодні повністю паралізовані. Починаючи з 23 травня 2020 року всі вони не мають права ні зберігати, ні купувати, ні переробляти, ні продавати продукти, виготовлені на основі імпортних базових олив. А це практично всі оливи та мастила в країні.

Як прогнозують експерти, різке та непродумане введення акцизного податку на базову оливу в Україні, спричинить колосальне скорочення вітчизняного виробництва мастильної продукції, тисячі втрачених робочих місць, призведе до зростання безробіття в країні, наповнить український ринок низькопробним фальсифікатом, спричинить скорочення податкових надходжень до бюджету України, та забезпечить ЗНАЧНИЙ прибуток імпортному виробнику. Крім цього введений акциз відчують на собі всі 10 мільйонів автомобілістів України, промислові, аграрні підприємства, а слідом за ними і всі українці.

Прийнятим законом обклали акцизом сировину для виробництва вітчизняними виробниками широкого переліку продукції – олив та мастил, у той же час для імпорту тих самих видів продукції, вироблених у інших країнах – акциз відсутній! Це неминуче призведе до остаточної ліквідації всієї вітчизняної галузі виробництва олив та мастил в Україні.

У зв'язку з цим, українські виробники мастильних матеріалів та трейдери написали відкрите Звернення вітчизняних виробників до керівництва держави, народних депутатів України та керівникам державних органів виконавчої влади щодо положень закону № 466-их від 16.01.2020 року. Текст Звернення ми наводимо нижче: