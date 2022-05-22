Українські виробники зоотоварів об'єдналися, щоб підтримати економіку

Низка українських виробників товарів для тварин за підтримки USAID створили Український Pet Альянс, який працюватиме на збільшення українського експорту та підтримки української економіки.

Як повідомили 24 каналу ініціатори створення Українського Pet Альянсу з компанії Animal ID, мета цієї ініціативи – підтримка національних компаній, які виробляють товари для тварин, та готові активно працювати над тим, щоб виводити свою продукцію на ринки Європи, США та Канади.

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Повідомляється, що Український Pet Aльянс допомагатиме розвивати мережу дистриб'юторів, проводити маркетингові акції, консультувати експортерів-початківців щодо ринків, на які вони виходять.

Згідно з дослідженням Американської асоціації товарів для домашніх тварин (APPA) за останній рік рівень продажів у галузі товарів для тварин сягнув свого максимуму за весь час розвитку сегменту. Тільки у США вони сягнули $123.6 млрд. В світі цей показник становить $261 млрд. Близько 40% продажів компаній – корм для тварин.

Проєкт також передбачає, що учасників альянсу підтримують ментори – представники компаній, які вже працюють в США і Канаді: Collar – лідер українського ринку, який виробляє товари для домашніх улюбленців, і Kormotech – глобальна компанія, що експортує продукцію у 37 країн, лідер українського ринку харчування для котів та собак.

Наша мета – підтримувати малий та середній бізнес України задля підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку та за кордоном. Така підтримка вкрай необхідна особливо зараз, коли економіка України зазнає втрат, спричинених війною задля збереження робочих місць в Україні та виробничої активності,

– пояснила заступниця директора Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Олеся Залуська.

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Наразі до альянсу виробників pet-товарів уже увійшло 8 компаній, однак збір анкет для прийому до об’єднання триває.