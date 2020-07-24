Серед трудових мігрантів, які працюють у Варшаві, 52% хочуть залишитися в країні, як мінумум на три роки. Чимало з них планують залишитись у Польщі надовго.

Протягом останніх п'ятм років значно зросла кількість українських заробітчан, які хотіли б залишитися в Польщі. Про це мовиться в дослідженні Національного банку Польщі.

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Результати опитування українських заробітчан

24% опитаних трудових мігрантів кажуть, що хотіли б залишитися в Польщі на постійній основі.

Ще 14% хотіли б залишитися на термін від трьох років.

23% заробітчан відповіли, що планують перебувати в Польщі рік або менше.

Скільки грошових переказів від українських заробітчан надійшло в 2019 році

від трудових мігрантів з Польщі – 3,8 мільярда доларів;

з Чехії – 1,1 мільярда доларів;

з Росії трудові мігранти переказали 1 мільярд доларів;

зі США – 0,98 мільярда доларів;

з Великобританії – 0,6 мільярда доларів.

До речі Поліція Чехії десятками затримує українців і відправляє у "табори заробітчан"

Зверніть увагу! Серед мігрантів, що працюють у Варшаві, 52% хочуть залишитися в країні на термін від трьох років. У 2015 році таких було лише 8%. Тоді приблизно 80% працюючих у столиці Польщі українців планували залишатися в країні на рік.



Де працюють українці закордоном / Інфографіка 24 каналу