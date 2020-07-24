Додому не хочуть: більшість українських заробітчан хочуть залишитись в Польщі – опитування
Серед трудових мігрантів, які працюють у Варшаві, 52% хочуть залишитися в країні, як мінумум на три роки. Чимало з них планують залишитись у Польщі надовго.
Протягом останніх п'ятм років значно зросла кількість українських заробітчан, які хотіли б залишитися в Польщі. Про це мовиться в дослідженні Національного банку Польщі.
Актуально Чому українці шукають роботу за кордоном: інфографіка
Результати опитування українських заробітчан
- 24% опитаних трудових мігрантів кажуть, що хотіли б залишитися в Польщі на постійній основі.
- Ще 14% хотіли б залишитися на термін від трьох років.
- 23% заробітчан відповіли, що планують перебувати в Польщі рік або менше.
Скільки грошових переказів від українських заробітчан надійшло в 2019 році
- від трудових мігрантів з Польщі – 3,8 мільярда доларів;
- з Чехії – 1,1 мільярда доларів;
- з Росії трудові мігранти переказали 1 мільярд доларів;
- зі США – 0,98 мільярда доларів;
- з Великобританії – 0,6 мільярда доларів.
До речі Поліція Чехії десятками затримує українців і відправляє у "табори заробітчан"