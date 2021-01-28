Українські заробітчани із COVID-19 у Європі залишаються без кваліфікованої медичної допомоги

Без кваліфікованої медичної допомоги часто залишаються українці, які поїхали на заробітки за кордон і захворіли на COVID-19.

Джерело: сюжет телеканалу "Україна"

У країнах Євросоюзу мігрантів відмовляються приймати лікарі, а не маючи рецептів вони навіть не можуть придбати ліки в аптеках, на це скаржаться наші співвітчизники.

"Єдине, що цікавило місцеву владу – чи не порушую режиму самоізоляції", – розповіла кореспондентам студентка Катерина Шимкович, яка захворіла на COVID-19, коли перебувала у Німеччині.

Лякало те, що у мене були дуже дивні симптоми "корони". Пішла алергія, і я іноді могла втратити свідомість. І я їм це розказую, а вони кажуть сидіти дома,

– додала вона.

Катерина каже, що у візиті лікаря додому їй відмовили. Госпіталізація ж передбачена лише для тих хворих, що мають проблеми з диханням.

"Піти в лікарню я також не могла, тому що мене би ніхто не прийняв. Я думаю, могли би навіть штраф дати, що я з короною вийшла", – каже Шимкович.

Коли дівчині відмовили у лікарській допомозі, вона опинилася у безвихідній ситуації, адже навіть не виписали рецепту, без якого отримати необхідні ліки у аптеці у Німеччині неможливо. Тим більше, Шимкович не могла претендувати на виплату страховки.

"Мені потрібно було це все за свої кошти купляти, і від кашлю, і від температури", – розповіла Катерина.

Згодом студентка була змушена розповісти про ситуцію, в якій опинилася, батькам, що залишилися у Чернівцях. Так дівчина змогла нарешті отримати ліки, адже їй їх переслали з України.

"Була паніка, тому що у нас, в Чернівцях, дуже багато випадків, дуже багато знайомих, які перехворіли вже. І ми вже просто знали, як реагувати. І тому звернулися до знайомих лікарів. Якось отримали якусь консультацію. З Чернівців переправили на Німеччину дуже багато ліків: антибіотиків, від кашлю, від всього, що могли", – розповіла мама Катерини Алла Шимкович.

Але мова не лише про Німеччину, схожі ситуації трапляються з українцями практично у всіх країнах Європи. Тому в Україні з’явився новий вид бізнесу – приватні "швидкі" – спрямованого на допомогу тим, хто залишився сам-на-сам з недугою у чужій країні.

"Якщо мігрант, то він є мігрант, він нікому не цікавий. Відповідальність ніхто не несе. Якщо медицина десь зробила якусь помилку, там же не буде ніяких судових позовів", – переконаний Віктор Оманчуківський, власник приватної швидкої.

Бізнес Оманчуківського допомагає доправити "ковідних" хворих з Європи додому.

Повністю укомплектований автомобіль всім-всім, необхідною апаратурою. Пацієнт лягає на каталку. Каталка правильної анатомічної форми. Підключається хворий, підключається на монітор пацієнт. Для чого? Щоб лікар слідкував за нам: за тиском, за сатурацією,

– розповідає Оманчуківський.

Зрозуміло, що така послуга – задоволення не з дешевих. Поїздка на приватному реанімобілі коштуватиме у п’ять разів дорожче від тарифів таксі. Однак навіть за таких тарифів повернення з-за кордону на приватній "швидкій" обійдеться дешевше від лікування в Європі.

"Лікування дуже дороге. Останнього ковідника ми забирали з Італії. Він уже перебував в реанімації на кисневій залежності. І наскільки я усвідомив, наскільки я бачив ті документи, доби перебування в анестезії, тому що це у нас називається реанімація, а там інтенсивна анестезія, анестезіологія, то там в Італії перебування 1700 євро за добу", – розповідає Оманчуківський.

Скільки загалом українців наразі перебувають за кордоном на роботі чи навчанні – невідомо, адже достовірної статистики немає. Тим більше, ніхто не рахує, скільком вихідцям з України в Європі зараз потрібна медична допомога і скільки з них її так і не отримали. У той же час тільки послугами Оманчуківського наші співвітчизники користуються принаймні раз на тиждень.