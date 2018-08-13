Українські активісти дізналися "секрети виживання": дивіться відео

Останнім часом на українських активістів нападають все частіше. В кінці липня у дворі власного будинку на очах дружини і друга вбили ветерана АТО Віталія Олешка, за позивним "Сармат", а у Херсоні облили кислотою активістку Катерину Гандзюк.

Після серії нападів у столиці влаштували тренінг для громадських активістів.

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Адвокат Євгенія Закревська більше ніж чотири роки захищає права постраждалих майданівців, і тих кого викрали та катували у Криму на Донбасі.

Якщо ваш незаконно затримують, то перш за все треба мовчати до прибуття адвоката. А ще важливо запам'ятати точний час затримання, аби законі 72 години утримання під вартою не почали відраховувати пізніше та уважно прочитати протокол і звірити, чи всі вилучені у вас речі внесли у документ,

– наголосила вона.

Про безпеку варто потурбуватися не лише в реальному житті, але у й соцмережах. Активіст та спеціаліст сфери інформаційних систем Назарій Кравченко сам не раз потрапляв під удар хакерів. Радить тримати у секреті номер, на який реєструєте електронну пошту чи власний акаунт. Зізнається, сам свої сторінки у мережах оформив на закордонний номер.

А політичний консультант Олексій Ковжун нагадав, що нападники можуть діяти не прямо, а намагатися спровокувати вас на сварку чи бійку. Тому головне зберігати спокій.

Такий семінар активісти влаштували вперше. Однак, планують їх продовжувати, адже, на жаль, напади на активістів в Україні уже стали системою.