21:02
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 18°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, сьогодні
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські активісти дізналися "секрети виживання": дивіться відео

60 Читать новость на русском

Останнім часом на українських активістів нападають все частіше. В кінці липня у дворі власного будинку на очах дружини і друга вбили ветерана АТО Віталія Олешка, за позивним "Сармат", а у Херсоні облили кислотою активістку Катерину Гандзюк.

Після серії нападів у столиці влаштували тренінг для громадських активістів.

Читайте також: Напад на активістку Гандзюк: поліція могла затримати не того – резонансне розслідування

Адвокат Євгенія Закревська більше ніж чотири роки захищає права постраждалих майданівців, і тих кого викрали та катували у Криму на Донбасі.

Якщо ваш незаконно затримують, то перш за все треба мовчати до прибуття адвоката. А ще важливо запам'ятати точний час затримання, аби законі 72 години утримання під вартою не почали відраховувати пізніше та уважно прочитати протокол і звірити, чи всі вилучені у вас речі внесли у документ,
– наголосила вона.

Про безпеку варто потурбуватися не лише в реальному житті, але у й соцмережах. Активіст та спеціаліст сфери інформаційних систем Назарій Кравченко сам не раз потрапляв під удар хакерів. Радить тримати у секреті номер, на який реєструєте електронну пошту чи власний акаунт. Зізнається, сам свої сторінки у мережах оформив на закордонний номер.

А політичний консультант Олексій Ковжун нагадав, що нападники можуть діяти не прямо, а намагатися спровокувати вас на сварку чи бійку. Тому головне зберігати спокій.

Такий семінар активісти влаштували вперше. Однак, планують їх продовжувати, адже, на жаль, напади на активістів в Україні уже стали системою.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Новини Києва Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сьогодні, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Співзасновник Veterano Coffee: Головне у бізнесі – люди. Так само, як і на війні
сьогодні, 20:01 Співзасновник Veterano Coffee: Головне у бізнесі – люди. Так само, як і на війні
Євгенія Мазур
Чотири роки війни: що зробила Україна для стримування Росії
сьогодні, 19:01 Чотири роки війни: що зробила Україна для стримування Росії
Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сьогодні, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Джемілєв прокоментував президентські вибори у Франції
 24 квітня 2017 , 18:34
УЄФА назвав топ-10 найкращих голів Ліги чемпіонів-2016/17
 5 червня 2017 , 19:43
Від Товаровського до Хацкевича. Як стартували тренери Динамо
 16 липня 2017 , 00:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук