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      Українські арбітри будуть обслуговувати матч Хачеріді та Шахова в Лізі Європи

      88 Читать новость на русском
      Євген Арановський
      Євген Арановський

      Українська бригада арбітрів обслуговуватиме гру Ліги Європи між грецьким ПАОКом Євгена Хачеріді та Євгена Шахова та угорським "Віді".

      Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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      Призначення головним рефері отримав 42-річний Євген Арановський. Йому допомагатимуть: Сергій Беккер і Олег Плужник. 4-й арбітр – Семен Шлончак. Додаткові асистенти: Микола Балакін і Анатолій Абдула.

      Зазначимо, що Євген Арановський вже працював в нинішньому сезоні на матчі Ліги Європи. Український рефері обслуговував поєдинок раунду плей-офф "Османліспор" – "Мітьюлланд".

      Нагадаємо, матч ПАОКа проти "Віді"відбудеться у Салоніках на стадіоні "Тумба" 25 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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