Українські арбітри будуть обслуговувати матч Хачеріді та Шахова в Лізі Європи

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме гру Ліги Європи між грецьким ПАОКом Євгена Хачеріді та Євгена Шахова та угорським "Віді".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Призначення головним рефері отримав 42-річний Євген Арановський. Йому допомагатимуть: Сергій Беккер і Олег Плужник. 4-й арбітр – Семен Шлончак. Додаткові асистенти: Микола Балакін і Анатолій Абдула.

Зазначимо, що Євген Арановський вже працював в нинішньому сезоні на матчі Ліги Європи. Український рефері обслуговував поєдинок раунду плей-офф "Османліспор" – "Мітьюлланд".

Нагадаємо, матч ПАОКа проти "Віді"відбудеться у Салоніках на стадіоні "Тумба" 25 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00.

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