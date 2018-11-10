Українські арбітри будуть працювати на матчах чемпіонату світу з футболу
Дві представниці суддівського корпусу з України отримали призначення на матч плей-оф ЧС-2019 серед жінок.
Катерина Монзуль призначена головним арбітром матчу Панама – Аргентина, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
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Допомагати на лінії їй буде співвітчизниця Марина Стрілецька. Другий асистент - англійка Сіан Массау. Четвертий рефері – швейцарка Естер Стаублі. Суддівський спостерігач - шведка Інгрід Йонссон.
Додамо, що перша зустріч суперників на полі Аргентини закінчилася перемогою господарок із рахунком 4:0.
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Джерело: 24 Канал
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