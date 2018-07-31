Українські арбітри будуть працювати на матчах Ліги Чемпіонів

З 7-го по 13 серпня у Харкові відбудуться поєдинки кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів.

Місцевий "Житлобуд-1", а також румунський "Олімпія Клуж", валлійський "Кардіфф Мет" та мальтійська "Біркіркара" змагатимуться за путівки до 1/16 фіналу. Про це повідомляє сайт Федерації футболу України.

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Пряму перепустку до плей-офф отримає переможець групи, буде шанс і у другої команди, але за певних обставин. До 1/16-ї виходять усього дві кращі другі команди 10 відбірних груп.

Звернемо вашу увагу на те, що у складі суддівських бригад, що працюватимуть на матчах у Харкові, будуть і представники України. Призначення на турнір отримали Ірина Петрова (асистент арбітра) та Людмила Тельбух (4 арбітр).

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