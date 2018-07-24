Українські арбітри будуть судити кваліфікаційні матчі Ліги Європи

Дві бригади українських рефері отримали призначення на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, що відбудуться 26 липня.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу України.

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Зустріч між словацьким ДАК1904 та білоруським "Динамо" з Мінська розсудить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Ігор Альохін та Володимир Володін. Четвертий арбітр – Ярослав Козик. Зустріч відбудеться у словацькому місті Дунайська Стреда.

На поєдинок у фарерському Торсхавні між місцевим "Б-36" та турецьким "Бешикташем" призначено арбітра Євгенія Арановського. Асистенти – Сергій Беккер та Семен Шлончак, четвертий арбітр – Віталій Романов.

Нагадаємо, що невдовзі плеяда футбольних українських арбітрів візьме участь у великих європейських та світових подіях.