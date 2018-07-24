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Українські арбітри будуть судити кваліфікаційні матчі Ліги Європи

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Сергій Бойко розсудить матч Ліги Європи
Сергій Бойко розсудить матч Ліги Європи / Getty Images

Дві бригади українських рефері отримали призначення на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, що відбудуться 26 липня.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу України.

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Зустріч між словацьким ДАК1904 та білоруським "Динамо" з Мінська розсудить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Ігор Альохін та Володимир Володін. Четвертий арбітр – Ярослав Козик. Зустріч відбудеться у словацькому місті Дунайська Стреда.

На поєдинок у фарерському Торсхавні між місцевим "Б-36" та турецьким "Бешикташем" призначено арбітра Євгенія Арановського. Асистенти – Сергій Беккер та Семен Шлончак, четвертий арбітр – Віталій Романов.

Нагадаємо, що невдовзі плеяда футбольних українських арбітрів візьме участь у великих європейських та світових подіях.

Теги: Новини спорту Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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