Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй
18 листопада на "Олімпійському" стадіоні в Афінах відбудеться поєдинок групи С2 Ліги націй, в якому збірна Греції прийматиме Естонію.
Українець Євген Арановський назначнений головним арбітром матчу Ліги націй УЄФА, пише Федерація футболу України.
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Допомагатимуть Євгену асистенти Сергій Беккер та Олег Плужник (обидва — з Харкова), четвертий арбітр — Семен Шлончак (Черкаси). Додатковими асистентами арбітра призначено Сергія Бойка (Київська область) та Анатолія Абдулу (Харків).
Зазначимо, що спостерігати за роботою наших арбітрів буде хорват Владо Свілокос.
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Джерело: 24 Канал
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