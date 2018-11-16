Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй

18 листопада на "Олімпійському" стадіоні в Афінах відбудеться поєдинок групи С2 Ліги націй, в якому збірна Греції прийматиме Естонію.

Українець Євген Арановський назначнений головним арбітром матчу Ліги націй УЄФА, пише Федерація футболу України.

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Допомагатимуть Євгену асистенти Сергій Беккер та Олег Плужник (обидва — з Харкова), четвертий арбітр — Семен Шлончак (Черкаси). Додатковими асистентами арбітра призначено Сергія Бойка (Київська область) та Анатолія Абдулу (Харків).

Зазначимо, що спостерігати за роботою наших арбітрів буде хорват Владо Свілокос.

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