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      Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй

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      Євген Арановський обслужить матч Ліги націй
      Євген Арановський обслужить матч Ліги націй

      18 листопада на "Олімпійському" стадіоні в Афінах відбудеться поєдинок групи С2 Ліги націй, в якому збірна Греції прийматиме Естонію.

      Українець Євген Арановський назначнений головним арбітром матчу Ліги націй УЄФА, пише Федерація футболу України.

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      Допомагатимуть Євгену асистенти Сергій Беккер та Олег Плужник (обидва – з Харкова), четвертий арбітр – Семен Шлончак (Черкаси). Додатковими асистентами арбітра призначено Сергія Бойка (Київська область) та Анатолія Абдулу (Харків).

      Зазначимо, що спостерігати за роботою наших арбітрів буде хорват Владо Свілокос.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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