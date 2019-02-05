Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR: фото
Українські рефері з 4-го по 15 лютого проведуть збір у Туреччині, де будуть готуватися до відновлення сезону.
Окрім щоденних занять з фізпідготовки, арбітри матимуть теоретичну частину, під час якої інструктори Комітету арбітрів ФФУ здійснюватимуть аналіз арбітражу матчів та ознайомлюватимуть учасників зборів із системою VAR, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
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Крім того, рефері матимуть можливість відшліфовувати свої навички в товариських поєдинках, аби отримати практику та поступово ввійти в сезон.
Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR // ФФУ
Раніше про те, що українські арбітри будуть активно вивчати VAR, заявляв глава Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.
Також про впровадження VAR в Україні говорив президент ФФУ Андрій Павелко. Система відеодопомоги арбітрам може бути запущена в Україні вже в нинішньому сезоні, а точніше у фіналі Кубка України.
Що таке система відеодопомоги VAR?
Це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.