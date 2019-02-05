09:04
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR: фото

      69 Читать новость на русском
      Українські арбітри
      Українські арбітри / ФФУ

      Українські рефері з 4-го по 15 лютого проведуть збір у Туреччині, де будуть готуватися до відновлення сезону.

      Окрім щоденних занять з фізпідготовки, арбітри матимуть теоретичну частину, під час якої інструктори Комітету арбітрів ФФУ здійснюватимуть аналіз арбітражу матчів та ознайомлюватимуть учасників зборів із системою VAR, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

      Читайте також: У лізі Мексики м'яч підло прокотився по лінії воріт, рефері 8 хвилин дивився повтор: відео

      Крім того, рефері матимуть можливість відшліфовувати свої навички в товариських поєдинках, аби отримати практику та поступово ввійти в сезон.


      Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR // ФФУ

      Раніше про те, що українські арбітри будуть активно вивчати VAR, заявляв глава Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

      Також про впровадження VAR в Україні говорив президент ФФУ Андрій Павелко. Система відеодопомоги арбітрам може бути запущена в Україні вже в нинішньому сезоні, а точніше у фіналі Кубка України.

      Що таке система відеодопомоги VAR?
      Це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сьогодні , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 98
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 лютого , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 3154
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      4 лютого , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      915
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 лютого , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 487
      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      4 лютого , 20:31 Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      Наталія Печерська 478
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук