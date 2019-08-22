Українські архітектори перетворили старовинну церкву в івент-холл: фото перевтілення

Відома українська архітектурна студія balbek bureau попрацювала над тим, аби старовинний католицький храм перетворився в сучасний публічний простір.

Йдеться про приміщення колишнього храму Матері Божої Гваделупської у Сан-Франциско. Тепер, окрім мес, тут проводитимуть культурні та освітні заходи.

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Що відомо про храм? Римо-католицька церква Матері Божої Гваделупської розташована на вулиці Бродвей, 906 та є історичною пам'яткою Каліфорнії. Вона була збудована у 1880 році, проте зазнала значного руйнування після землетрусу та пожежі у 1906 році.

Після цього храм реконструювали у стилі "відродження місії" і будівля стала однією з перших церков у США, споруджених із залізобетону.

До 1950-х тут активно проводили служби, але з часом прихожан ставало все менше і на початку 90-х було прийнято рішення зачинити храм. Понад 25 років церква була занедбаною і лише напівпідвальні приміщення використовувалися як школа.



З середини 90-х приміщення церкви було занедбаним / Фото: balbek.com

Як українці причетні до відновлення храму? У 2016-му будівлю викупив інвестор і вирішив облаштувати всередині культурно-освітній центр 906 World.

За задумом авторів, історична споруда мала перетворитись у багатофункціональний комплекс, проектування якого довірили архітектурному бюро з Києва balbek bureau.



Над перевтіленням простору працювало українське бюро balbek bureau / Фото: balbek.com

Головна ідея простору – створити майданчик для розвитку молодих стартапів, де учасники могли би жити, працювати, проводити зустрічі, розвиватися і спілкуватися з однодумцями в єдиному, сповненому натхнення і можливостей, просторі.

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У сусідній житловій будівлі розмістився колівінг, у підвальному приміщенні церкви облаштували навчальний центр, а основний хол собору став простором для проведення різноманітних заходів.

Центральний хол церкви перетворився у просторий зал, кількість місць у якому може трансформуватись залежно від кількості відвідувачів. Замість вівтаря у передній частині залу встановили натяжний екран 11 метрів у висоту. Церковні фрески та вітражі вирішили прикрити.

Простір всередині храму може трансформуватись: фото

Для розширення функціональності приміщення архітектори вирішили використати подіумні конструкції. Стаціонарні меблі на них додають затишності.



Стаціонарні меблі у приміщенні публічного простору у приміщенні храму в Сан-Франциско / Фото: balbek.com

Однією з умов проектування була інтеграція та встановлення всіх елементів інтер'єру методом сухої збірки, не порушуючи несучі конструкції будівлі.

Сучасними формами й елементами декору дизайнери підкреслили геометрію, історичний та архітектурний образ будівлі.

Мені здається, ми робили цей проект вічність і нам допомагав всесвіт,

– написав про цю роботу засновник balbek bureau Слава Балбек.

Минуле будівлі не заважає зараз проводити тут найрізноманітніші заходи — від занять йогою та сесій з медитації до феміністичних конференцій та фестивалів віртуальної реальності й електронної музики.

Порівняйте, як виглядає бар, який облаштували в приміщенні церкви в бельгійському Антверпені.