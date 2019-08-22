11:20
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українські архітектори перетворили старовинну церкву в івент-холл: фото перевтілення

      177 Читать новость на русском

      Відома українська архітектурна студія balbek bureau попрацювала над тим, аби старовинний католицький храм перетворився в сучасний публічний простір.

      Йдеться про приміщення колишнього храму Матері Божої Гваделупської у Сан-Франциско. Тепер, окрім мес, тут проводитимуть культурні та освітні заходи.

      Дивіться також: Українська компанія збудує особливе житло в серці Нью-Йорка: фото

      Що відомо про храм? Римо-католицька церква Матері Божої Гваделупської розташована на вулиці Бродвей, 906 та є історичною пам'яткою Каліфорнії. Вона була збудована у 1880 році, проте зазнала значного руйнування після землетрусу та пожежі у 1906 році.

      Після цього храм реконструювали у стилі "відродження місії" і будівля стала однією з перших церков у США, споруджених із залізобетону.

      До 1950-х тут активно проводили служби, але з часом прихожан ставало все менше і на початку 90-х було прийнято рішення зачинити храм. Понад 25 років церква була занедбаною і лише напівпідвальні приміщення використовувалися як школа.

      Церква Сан-Франциско реконструкція публічний простір
      З середини 90-х приміщення церкви було занедбаним / Фото: balbek.com

      Як українці причетні до відновлення храму? У 2016-му будівлю викупив інвестор і вирішив облаштувати всередині культурно-освітній центр 906 World.

      За задумом авторів, історична споруда мала перетворитись у багатофункціональний комплекс, проектування якого довірили архітектурному бюро з Києва balbek bureau.

      церква Сан-Франциско реконструкція Слава Балбек
      Над перевтіленням простору працювало українське бюро balbek bureau / Фото: balbek.com

      Головна ідея простору – створити майданчик для розвитку молодих стартапів, де учасники могли би жити, працювати, проводити зустрічі, розвиватися і спілкуватися з однодумцями в єдиному, сповненому натхнення і можливостей, просторі.

      До теми: Що відомо про перший у Києві коворкінг на природі

      У сусідній житловій будівлі розмістився колівінг, у підвальному приміщенні церкви облаштували навчальний центр, а основний хол собору став простором для проведення різноманітних заходів.

      Центральний хол церкви перетворився у просторий зал, кількість місць у якому може трансформуватись залежно від кількості відвідувачів. Замість вівтаря у передній частині залу встановили натяжний екран 11 метрів у висоту. Церковні фрески та вітражі вирішили прикрити.

      Простір всередині храму може трансформуватись: фото

      Для розширення функціональності приміщення архітектори вирішили використати подіумні конструкції. Стаціонарні меблі на них додають затишності.

      церква Сан-Франциско балбек бюро
      Стаціонарні меблі у приміщенні публічного простору у приміщенні храму в Сан-Франциско / Фото: balbek.com

      Однією з умов проектування була інтеграція та встановлення всіх елементів інтер'єру методом сухої збірки, не порушуючи несучі конструкції будівлі.

      Сучасними формами й елементами декору дизайнери підкреслили геометрію, історичний та архітектурний образ будівлі.

       

      Мені здається, ми робили цей проект вічність і нам допомагав всесвіт, 
      – написав про цю роботу засновник balbek bureau Слава Балбек.

       

      Минуле будівлі не заважає зараз проводити тут найрізноманітніші заходи — від занять йогою та сесій з медитації до феміністичних конференцій та фестивалів віртуальної реальності й електронної музики.

      Порівняйте, як виглядає бар, який облаштували в приміщенні церкви в бельгійському Антверпені.

      blog_ava
      Cтавлення жителів Донбасу до української армії дуже змінилося, – боєць 28-ї бригади "Каратель"
      сьогодні
      3564
      Теги: Архітектура Новини США Дизайн Новини нерухомості світу Знай наших! Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      сьогодні , 10:14 Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      Анастасія Зазуляк 10817
      Прокляте літо Путіна, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Прокляте літо Путіна, – Le Figaro
      Світові Медіа 1469
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      1694
      Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      21 серпня , 22:30 Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      Іван Яковина 2780
      "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      21 серпня , 22:00 "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1853
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук