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      Українські банки отримали рекордний прибуток за останні 6 років

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      Українські банки отримали рекордний прибуток за останні 6 років
      Українські банки отримали рекордний прибуток за останні 6 років / ua.news

      Банківська система України отримала найбільший за останні 6 років прибуток. Він склав 21,7 мільярда гривень. У 2017 році банки отримали збитків на понад 26 мільярдів гривень.

      Банківська система була прибутковою останній раз у 2013 році, повідомили у прес-службі Нацбанку. Тоді банки сукупно заробили 1,4 мільярда гривень прибутку.

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      У Нацбанку зазначили, що зростання прибутковості банківської системи у 2018 році стало можливим через "зменшення відрахувань у резерви при стабільному зростанні процентного та комісійного доходів".

      Обсяг відрахувань банками у резерви скоротився більш як удвічі – з 49,2 мільярда гривень у 2017 році до 23,7 мільярда гривень у 2018 році,
      – додали у Національному банку України.

      Від чого банки отримали найбільший прибуток? Від видачі кредитів українським компаніям – 46% від загального обсягу, а ще 26% – це доходи від видачі кредитів громадянам.

      Який банк отримав найбільше прибутків минулого року? Найбільше отримав прибутку державний ПриватБанк та іноземні банки. ПриватБанк отримав 117 мільярда гривень, а це більше половини всіх прибутків банківської системи. "Фінансовий результат банків за 2018 рік в 21,7 мільярда гривень є найбільшим на історичному горизонті", – зазначено у повідомлені.

      Однак у 2018 році стало більше збиткових банків. Наразі їх в Україні 13. Сумарно всі ці банки отримали 12,7 мільярда гривень збитків.

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      Теги: Новини України Приватбанк Гроші
      Джерело: 24 канал
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