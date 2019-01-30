Українські баскетболісти невдало виступили у Лізі чемпіонів та Єврокубку: відео

Українські баскетболісти В’ячеслав Кравцов та Сергій Гладир зіграли за свої команди єврокубках. Обидві команди зазнали поразок.

Капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов вийшов у старті на матч Ліги чемпіонів, в якому його "Фуенлабрада" на виїзді поступилась чеському "Німбурку" (87:104).

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За 27 хвилин на майданчику українець набрав 11 очок (5/11 двоочкових, 1/2 штрафних), зробив 5 підбирань (3 у нападі) та 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах (РЕ +9).

Зазнав поразки і "Монако" українця Сергія Гладиря. Команда нашого захисника в Єврокубку вдома поступилась німецькій "Альбі" (61:75), а Гладир за 15 хвилин схибив один триочковий, зробив 2 підбирання та 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах (РЕ -1).

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