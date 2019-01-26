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      Українські баскетболісти перемогли легіонерів на Матчі зірок Суперліги

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      Результат матчу Легіону та України
      Результат матчу Легіону та України / ФБУ

      Збірна гравців України перемогла команду легіонерів у Матчі зірок Суперліги. Результативна зустріч в Запоріжжі завершилася з рахунком 154:150.

      Легіон – Україна 150:154 (32,38, 41:45, 43:35, 34:36)

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      Головна подія дня в Запоріжжі – Матч зірок Суперліги розпочався з сюрприза від Кирила Фесенка. Центровий "Дніпра", вийшовши у старті, з другої спроби реалізував триочковий. Як зізнався сам Кирило під час трансляції, до якої він приєднався, цей влучний дальній став для нього першим у кар’єрі. На жаль, через травму продовжити матч Феесенко не зміг, пішовши з паркету, як він сам сказав, "на піку" – 50% реалізації триочкових насправді солідний результат.

      Кирило Фесенко
      Збірна зірок України обіграла Легіон на Матчі зірок Суперліги // ФБУ

      У легіонерів ефектні данки показав Джонс, але це команді бігмена "Хіміка" не допомогло. Виграли першу чверть українці, причому не без допомоги суддів. Передача від арбітра Сергія Защука на Мішулу після стартового вкидання, заслін від Олександра Раєвського на Вітолса стали сюрпризами для команди Легіону.

      Сюрпризи продовжились і у другій чверті – Валерій Плеханов на декілька володінь змінив тренерський костюм на сорочку арбітра, встигнувши виписати технічний фол лавці суперників. Денис Журавльов, в свою чергу, нагадав, що під час професійної кар’єри мав солідний відсоток влучань зі штрафних, реалізувавши два кидки з лінії. Перша половина – 73:83 на користь України.

      Матч зірок Суперліги
      Збірна зірок України обіграла Легіон на Матчі зірок Суперліги // ФБУ

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      У третій чверті команді легіону, яка набрала за чверть 43 очки, вдалося підрівнятись. На заключну десятихвилинку команди виходили за "+2" для українців, а пізніше на старті чверті Легіон вперше в матчі вийшов вперед. Легіонери лідирували у рахунку до екватору четвертої чверті, але ривок Крутоуса та Тимофеєнка дозволив українцям вирвати перемогу.

      Команда Дениса Журавльова та Віталія Чернія перемогла колектив Віталія Степановського та Валерія Плеханова з рахунком 154:150.

      MVP матчу було визнано Павла Крутоуса. Захисник "Київ-Баскета" набрав 42 очка (15/17 двоочкових, 2/6 триочкових, 6/7 штрафних), зробив 7 підбирань та 2 передачі, а його рейтинг ефективності склав 40 балів.

      Дивіться відео про перемогу українських баскетболістів

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      Теги: Баскетбол чемпіонат України з баскетболу Спорт
      Джерело: 24 Канал
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