Українські баскетбольні клуби отримали суперників у кваліфікації Кубка Європи

Українські клуби дізналися своїх суперників у першому раунді кваліфікації Кубка Європи FIBA.

"Черкаські Мавпи" зіграють проти іншого чемпіона "Кьонгсберг Майнерс" з Норвегії. У разі перемоги на них вже чекає угорська "Альба".

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Володарю ж вітчизняного Кубка "Дніпру" випала грецька "Лавра", а потім представник Кіпру "Керавнос".

Перші матчі заплановані на 20 вересня. Українські команди зіграють на виїзді. Матчі-відповідь відбудуться 26 вересня вже в Україні.

Нагадаємо, що "Черкаські Мавпи" вперше в історії стали чемпіонами України, обігравши у фіналі саме "Дніпро".

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