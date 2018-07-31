Українські баскетбольні клуби отримали суперників у кваліфікації Кубка Європи
Українські клуби дізналися своїх суперників у першому раунді кваліфікації Кубка Європи FIBA.
"Черкаські Мавпи" зіграють проти іншого чемпіона "Кьонгсберг Майнерс" з Норвегії. У разі перемоги на них вже чекає угорська "Альба".
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Володарю ж вітчизняного Кубка "Дніпру" випала грецька "Лавра", а потім представник Кіпру "Керавнос".
Перші матчі заплановані на 20 вересня. Українські команди зіграють на виїзді. Матчі-відповідь відбудуться 26 вересня вже в Україні.
Нагадаємо, що "Черкаські Мавпи" вперше в історії стали чемпіонами України, обігравши у фіналі саме "Дніпро".
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Джерело: 24 Канал
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