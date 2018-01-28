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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські біатлоністи перемогли у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

17:41, сьогодні 817 Читать новость на русском
Збірна України з біатлону виграла
Збірна України з біатлону виграла "золото" у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи / Фото з вільних мереж

У неділю, 28 січня, команда українських біатлоністів у складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного виборола перемогу у змішаній естафеті, яка завершила чемпіонат Європи в Ріднау.

Зазначимо, що на останньому етапі змагань відбулося протистояння збірних України та Росії. Всього 5 секунд – такою була різниця між командами. Натомість Підручний відстрілявся з шести патронів, а Логінов – із восьми. Українець пішов з перевагою у 16 секунд. А трійку призерів гонки замкнули норвежці.

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До слова, загалом це третя медаль України на чемпіонаті Європи.

Теги: Новини України Новини біатлону Європа
Джерело: 24 Канал
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