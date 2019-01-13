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      Українські біатлоністи пояснили провал в естафеті

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      Українські біатлоністи прокоментували естафету
      Українські біатлоністи прокоментували естафету / twitter.com

      Українські біатлоністи Артем Прийма й Руслан Ткаленко прокоментували невдалий результат команди в естафеті. Збірна України не змогла фінішувати, оскільки організатори зняли її з гонки.

      Артем Прима, який першим вийшов на старт, через невдалу стрільбу вимушений був пробігти 3 кола штрафу, що в підсумку й стало причиною невдалого результату.

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      "На "лежці" вітер зліва був, я зробив поправку, і в підсумку всі промахи вийшли на 9 годин. Не знаю, чому там на одному спуску багато падали, він цілком нормальний", – цитує Приму сайт Федерації біатлону України.

      Руслан Ткаленко поскаржився на жахливі погодні умови, які, за його словами, вплинули на гонку.

      "Мені дуже хотілося поліпшити командну позицію і пробігти гонку якнайкраще для себе. Погода реально дуже заважала. Було дуже холодно, я замерз і промок. Дощ і вітер дуже ускладнювали роботу на стрільбі. На стійці через це заробив коло штрафу. Теж не розумію, чому багато падали на одному зі спусків, я його більш-менш спокійно проходив", – резюмував Руслан.

      Нагадаємо, що перемогу в гонці здобули біатлоністи збірної Росії. Російська четвірка на всіх вогневих рубежах використала шість додаткових патронів й випередила французів на хвилину.

      Теги: Спорт Новини біатлону Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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