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      Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка IBU у Швеції

      68 Читать новость на русском
      Віталій Труш
      Віталій Труш / biathlon.com.ua

      У Ідрі (Швеція) в рамках Кубку IBU з біатлону відбувся другий чоловічий спринт. У ньому знову взяли участь п'ятеро українців.

      Кращим в команді став Тарас Лесюк, якому промах на стійці завадив поборотися за топ-10. Антону Дудченко штрафне коло на другій стрільбі коштував місця в топ-20, а Віталій Труш через дві осічки фінішував лише на 31 місці.

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      З бездоганною стрільбою і відмінним ходом на лижні спринт в Ідрі виграв Арістід Бег. Для француза ця перемога стала найбільшим досягненням в кар'єрі. Що цікаво, на першому спринті в Ідрі Бег також ідеально пройшов стрілянину, але ходом програв росіянину Антону Бабікову.

      На жаль, прогрес був досягнутий мінімальний. Якщо кращий з українців за підсумками першого спринту займав 18-е місце, то після сьогоднішньої гонки – 17-е.

      Результати чоловічої спринтерської гонки на етапі Кубка IBU у Швеції

      1. Арістід Бег (0 + 0) 25:39,0
      2. Домінік Райтер (0 + 0) 22,0
      3. Юстус Стрелоу (0 + 0) +28,3
      ...
      17. Тарас Лесюк (0 + 1) +1:17,7
      23. Антон Дудченко (0 + 1) +1:43,1
      31. Віталій Труш (1 + 1) +1:53,6
      32. Андрій Доценко (0 + 2) +1:54,2
      58. Богдан Цимбал (1 + 3) +2:53,2

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      Теги: Новини біатлону Спорт
      Джерело: 24 Канал
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