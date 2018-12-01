Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка IBU у Швеції

У Ідрі (Швеція) в рамках Кубку IBU з біатлону відбувся другий чоловічий спринт. У ньому знову взяли участь п'ятеро українців.

Кращим в команді став Тарас Лесюк, якому промах на стійці завадив поборотися за топ-10. Антону Дудченко штрафне коло на другій стрільбі коштував місця в топ-20, а Віталій Труш через дві осічки фінішував лише на 31 місці.

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З бездоганною стрільбою і відмінним ходом на лижні спринт в Ідрі виграв Арістід Бег. Для француза ця перемога стала найбільшим досягненням в кар'єрі. Що цікаво, на першому спринті в Ідрі Бег також ідеально пройшов стрілянину, але ходом програв росіянину Антону Бабікову.

На жаль, прогрес був досягнутий мінімальний. Якщо кращий з українців за підсумками першого спринту займав 18-е місце, то після сьогоднішньої гонки – 17-е.

Результати чоловічої спринтерської гонки на етапі Кубка IBU у Швеції

1. Арістід Бег (0 + 0) 25:39,0

2. Домінік Райтер (0 + 0) 22,0

3. Юстус Стрелоу (0 + 0) +28,3

...

17. Тарас Лесюк (0 + 1) +1:17,7

23. Антон Дудченко (0 + 1) +1:43,1

31. Віталій Труш (1 + 1) +1:53,6

32. Андрій Доценко (0 + 2) +1:54,2

58. Богдан Цимбал (1 + 3) +2:53,2

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