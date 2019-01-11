Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу в Оберхофі

Не надто вдало виступили українські біатлоністи під час спринту на етапі Кубка світу у німецькому Оберхофі.

Найкращим з українців став Дмитро Підручний. Він показав час 27:55.9 хвилин, відставши від переможця Олександра Логінова з Росії на 2:05. При цьому українець допустив два промахи на другому вогневому рубежі.

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Ще один українець, який фінішував у заліковій зоні – Сергій Семенов. З часом 28:17.7 хвилин він опинився на 37-ій позиції.

Артем Прийма лише 48-ий (28:38.1), Руслан Ткаленко 61-ий (28:58.2).

Виграв гонку росіянин Логінов. Він жодного разу не промахнувся і показав час 25:50.9. Другим фінішував норвежець Йоханнес Бьо. Він відстав на +25.2 секунд, здійснивши один промах. Третій – швед Себастьян Самуельссон. Він теж чисто відстрілявся, але відстав на +36.8 секунд.

У суботу, 12 січня, в Оберхофі заплановано гонку-переслідування у жінок та чоловіків. У неділю, 13 грудня - естафета 4х6 км у жінок та естафета 4х7,5 км. у чоловіків.

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