Українські біатлоністи взяли бронзу в першій гонці етапу Кубка світу
У словенській Поклюці завершилася одиночна змішана естафета – перша гонка першого етапу Кубка світу сезону 2018-2019.
Гонка завершилася перемогою команди Норвегії, друге місце – в Австрії. А ось третє посіли українці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.
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З команд, які фінішували у першій п'ятірці, українці допустили найменше помилок на вогневому рубежі – один постріл мимо. Однак цього виявилося замало, щоб обігнати норвежців (4 промахи) та австрійців (5 промахів)
Одиночна змішана естафета
1. Норвегія (0+4) 38: 26,7
2. Австрія (0+5) +8,5
3. Україна (0+1) +20,7
4. Франція (1+9) +30,3
5. Швеція (0+10) +35,5
6. Канада (0+10) +37,8
Нагадуємо, що сьогодні о 15:30, в Поклюці, пройде змішана естафета – друга гонка першого змагального дня в рамках першого етапу Кубка світу.