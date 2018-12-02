Українські біатлоністи взяли бронзу в першій гонці етапу Кубка світу

У словенській Поклюці завершилася одиночна змішана естафета – перша гонка першого етапу Кубка світу сезону 2018-2019.

Гонка завершилася перемогою команди Норвегії, друге місце – в Австрії. А ось третє посіли українці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

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З команд, які фінішували у першій п'ятірці, українці допустили найменше помилок на вогневому рубежі – один постріл мимо. Однак цього виявилося замало, щоб обігнати норвежців (4 промахи) та австрійців (5 промахів)

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія (0+4) 38: 26,7

2. Австрія (0+5) +8,5

3. Україна (0+1) +20,7

4. Франція (1+9) +30,3

5. Швеція (0+10) +35,5

6. Канада (0+10) +37,8

Нагадуємо, що сьогодні о 15:30, в Поклюці, пройде змішана естафета – друга гонка першого змагального дня в рамках першого етапу Кубка світу.