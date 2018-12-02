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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Українські біатлоністи взяли бронзу в першій гонці етапу Кубка світу

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      Анастасія Меркушина
      Анастасія Меркушина / Getty Images

      У словенській Поклюці завершилася одиночна змішана естафета – перша гонка першого етапу Кубка світу сезону 2018-2019.

      Гонка завершилася перемогою команди Норвегії, друге місце – в Австрії. А ось третє посіли українці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

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      З команд, які фінішували у першій п'ятірці, українці допустили найменше помилок на вогневому рубежі – один постріл мимо. Однак цього виявилося замало, щоб обігнати норвежців (4 промахи) та австрійців (5 промахів)

      Одиночна змішана естафета
      1. Норвегія (0+4) 38: 26,7
      2. Австрія (0+5) +8,5
      3. Україна (0+1) +20,7
      4. Франція (1+9) +30,3
      5. Швеція (0+10) +35,5
      6. Канада (0+10) +37,8

      Нагадуємо, що сьогодні о 15:30, в Поклюці, пройде змішана естафета – друга гонка першого змагального дня в рамках першого етапу Кубка світу.

      Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркущина Артем Тищенко
      Джерело: 24 Канал
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