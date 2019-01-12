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      Українські біатлоністки провалили персьют, золото знову здобула італійка Віттоцці

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      Результати гонки переслідування
      Результати гонки переслідування / twitter.com

      Жіночу гонку переслідування у німецькому Оберхофі, яка була під загрозою зриву через негоду, зуміла виграти італійка Ліза Віттоцці. У середу вона виграла спринтерську гонку.

      Від старту гонки Віттоцці не підпускала до себе суперниць. Ліза швидко працювала на вогневих рубежах, допустивши тільки два промахи. Також вона показала пристойну швидкість і здобула впевнену перемогу. 

      Читайте також: Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу в Оберхофі

      Росіянка Анастасія Кузьміна, яка виступає за Словаччину, фінішувала другою. Кузьміна скористалася тим, що на останньому вогневому рубежі помилилися Доротея Вірер, Анаіс Бескон та Анаіс Шевальє. Саме остання й фінішувала третьою, вигравши у своїх переслідувачок у швидкості. Четверте місце в Бескон, Вірер тільки п'ята. "Забігла" у квіткову церемонію німкеня Франциска Пройс.

      Найкращою з українок виявилася Анастасія Меркушина – 19 місце. Анастасія допустила тільки одну помилку на вогневих рубежах і програла Лізі Віттоцці понад 2 хвилини. Віта Семеренко з шістьма промахами фінішувала тільки 26-ю.

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      Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина Віта Семеренко
      Джерело: 24 Канал
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