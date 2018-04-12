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Українські біатлоністки залишились без тренера

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Урош Велепець завершив роботу зі збірною України
Урош Велепець завершив роботу зі збірною України / Фото із відкритих джерел

Жіноча збірна України з біатлону залишилась без головного тренера.

Словенець Урош Велепець завершив роботу з українською збірною. Цю інформацію підтвердив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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Про це він розповів в інтерв'ю виданню XSPORT.ua.

За словами Бринзака, попередній наставник жіночої збірної України покине свій пост, тому з нового сезону в українських біатлоністок буде новий тренер.

50-річний югославський та словенський біатлоніст Урош Велепець був призначений на пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону у 2015-му році.

ЗМІ приписують йому роман з 27-річною українською біатлоністкою Юлією Джимою.

Урош Велепець Юлія Джима
ЗМІ приписують Урошу Велепцю роман з Юлією Джимою

Теги: Новини України Новини спорту Словенія Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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