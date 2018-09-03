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Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: є жертви і поранені

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На Донбасі вісім бійців ЗСУ отримали поранення
На Донбасі вісім бійців ЗСУ отримали поранення / Фото з відкритих джерел

Окупаційні війська Росії 2 вересня десятки разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Внаслідок ворожих дій восьмеро військових отримали поранення. Водночас, сили ЗСУ знищили трьох та поранили шістьох окупантів.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 2 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стала більш напруженою, проте була цілком контрольованою. Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував", – йдеться у повідомленні.

Проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Шуми, Південне, Кам'янка, Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

Внаслідок обстрілів позицій Об’єднаних сил 4 військовослужбовців упродовж доби отримали поранення, ще четверо зазнали легких ушкоджень. За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще шістьох поранено,
– додали у штабі.

Також зазначається, що усіх поранених українських захисників вчасно евакуювали з позицій та доправили на лікування у медзаклади.

Водночас, від початку доби, 3 вересня, ворог 4 рази обстріляв українські позиції в районі Пісків, Водяного, Павлополя та Кримського з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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