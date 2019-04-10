Українські бійці ліквідували проросійського бойовика на Донбасі

Російські окупаційні війська 9 квітня 13 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед бійців ЗСУ немає, проте у відповідь на ворожі обстріли їм вдалося знищити одного проросійського бойовика.

Окупанти, обстрілюючи українські позиції, сім разів використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Проросійські бойовики завдавали ударів по військових ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, бойових машин піхоти та стрілецької зброї.

Загалом окупанти здійснили ворожі обстрілисил ООС в районі населених пунктів Авдіївка, Піска, Павлопіль Широкине, Гнутове, Верхньоторецьке, Катеринівка, Золоте-4 та Новоолександрівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено,

– зауважили у штабі.

З початку доби, 10 квітня, ворог обстріляв українських захисників у районі Пісків.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.