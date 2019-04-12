Українські бійці потужним ударом знищили бойовиків на Донбасі: відео

Українські військові на Донбасі дали жорстку відповідь російським окупаційним військам, які провокаційно обстрілювали позиції ЗСУ. Під час спецоперації захисники знищили ще одну бойову машину піхоти та двох проросійських бойовиків.

Переможні кадри з потужними пострілами оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

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Ліквідацію сил окупантів провели військові бойової групи К-2 зі складу 54-ї Окремої механізованої бригади. Вони постійно проводять схожі спецоперації зі знищення бойовиків, їх зброї – "надлишкової російської "гуманітарки".

Результатом вмілих дій воїнів, які дали адекватну відповідь на провокаційні обстріли противника, стало знищення БМП противника та двох окупантів,

– додав офіцер ЗСУ.

Додамо, минулої доби 11 квітня російські окупаційні війська 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще вісім отримали поранення. Проте, бійцям ЗСУ вдалося знищити дев'ять окупантів, ще вісім – поранити.