Українські бійці захопили зброю бойовиків

Військовослужбовці 25-го батальйону "Київська Русь" провели вдалу операцію на Світлодарській дузі і взяли в трофей Танковий кулемет НСВТ калібру 12,7.

Танковий кулемет тепер дивиться в бік терористів. Хоча ще донедавна кулі летіли на українські позиції – місцями добре проріджуючи лісомугу.

Вояки зважилися на відчайдушну і небезпечну операцію – майно терористів забрали до своїх рук тихцем. Просто з ворожих позицій. І робили це не раз. Хоча зброї терористи трохи втратили, стрілянини від того менше не стало.

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"Минулої ночі стріляли з 120 міномета в нашу сторону. Ми відповідаємо, скільки дозволяють і на скільки вистачає сил. За кожен удар – має бути удар у відповідь", – розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор.

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