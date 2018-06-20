Українські бійці знищили опорний пункт проросійських бойовиків на Донбасі: промовисте відео

Українські військовослужбовці ліквідували опорний пункт російських окупаційних військ на території Донецької області.

Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск" у Facebook.

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"Артилерія ООС накриває опорний пункт "ДНР". Вогонь, імовірно, вівся артилеристами полку НГУ "Азов" під Маріуполем", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що точне місце і час обстрілу не відомі.

Відео знищення опорного пункту бойовиків: