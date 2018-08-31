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Українські боксери допомагають росіянину Повєткіну готуватися до бою проти Джошуа

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Троє українців допомагають Повєткіну у підготовці до бою проти Джошуа
Троє українців допомагають Повєткіну у підготовці до бою проти Джошуа

Російський боксер Олександр Повєткін продовжує підготовку до поєдинку проти британця Ентоні Джошуа, який відбудеться 22 вересня. Росіянину допомагають готуватись до бою троє українських боксерів.

Тренер росіянина Іван Кирпа запросив до табору Повєткіна суперважковаговиків Олександра Захожого (8-0, 6 КО) та Владислава Сіренко (9-0, 8 КО).

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Третім українцем є Володимир Кацуко, який виступає в любителях. Раніше він спарингував з Володимиром Кличком перед поєдинком з Джошуа.

Зазначимо, що бій Джошуа – Повєткін відбудеться 22 вересня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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