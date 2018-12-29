Українські боксери другий рік поспіль визнані найкращими за версією журналу The Ring

Український чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний найкращим боксером року за версією авторитетного видання The Ring.

У 2018 році Усик провів три бої. У Всесвітній боксерській Суперсерії українець переміг Майріса Брієдіса і Мурата Гассієва, ставши першим переможцем турніру і зібравши всі пояси важкої ваги. Після цього українець в Манчестері нокаутував Тоні Белью.

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Ці перемоги підняли Олександра на четверте місце рейтингу Р4Р, дали нагороди ESPN і Sports Illustrated, до яких додався і приз "Боксер року" журналу The Ring.

Також тренером року визнано українця Анатолій Ломаченко, який є тренером свого сина Василя, а також допомагав готуватися до боїв українським боксерам Олександру Усику та Олександру Гвоздику.

Найкращим поєдинком року видання назвало бій Геннадія Головкіна проти Сауля Алвареса. Тайсон Ф'юрі взяв приз "Камбек року", а його 12-й раунд проти Деонтея Уайлдера, коли він встав після важких нокдаунів, визнаний "Кращим раундом".

Нагадаємо, що у 2017 році The Ring найкращим боксером року визнав Василя Ломаченка. Вася у минулому році провів три бої і всі виграв достроково – проти Джейсона Соси, Мігела Марріагі і Гільєрмо Рігондо.

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