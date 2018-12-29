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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українські боксери другий рік поспіль визнані найкращими за версією журналу The Ring

      61 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Український чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний найкращим боксером року за версією авторитетного видання The Ring.

      У 2018 році Усик провів три бої. У Всесвітній боксерській Суперсерії українець переміг Майріса Брієдіса і Мурата Гассієва, ставши першим переможцем турніру і зібравши всі пояси важкої ваги. Після цього українець в Манчестері нокаутував Тоні Белью.

      Читайте також: Усик втер носа Ломаченку в боротьбі за звання найкращого боксера року

      Ці перемоги підняли Олександра на четверте місце рейтингу Р4Р, дали нагороди ESPN і Sports Illustrated, до яких додався і приз "Боксер року" журналу The Ring.

      Також тренером року визнано українця Анатолій Ломаченко, який є тренером свого сина Василя, а також допомагав готуватися до боїв українським боксерам Олександру Усику та Олександру Гвоздику.

      Найкращим поєдинком року видання назвало бій Геннадія Головкіна проти Сауля Алвареса. Тайсон Ф'юрі взяв приз "Камбек року", а його 12-й раунд проти Деонтея Уайлдера, коли він встав після важких нокдаунів, визнаний "Кращим раундом".

      Нагадаємо, що у 2017 році The Ring найкращим боксером року визнав Василя Ломаченка. Вася у минулому році провів три бої і всі виграв достроково – проти Джейсона Соси, Мігела Марріагі і Гільєрмо Рігондо.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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