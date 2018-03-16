Українські боксери ризикують не потрапити на Олімпіаду-2020

Українські боксери не потраплять на Олімпійські ігри, якщо не візьмуть участь на Чемпіонаті світу в 2019 році в Сочі через заборону МОН молоді та спорту виступів в Росії.

Українські боксери ризикують залишитися без Олімпіади. Наші спортсмени можуть не здобути ліцензії на головні Ігри чотириріччя, якщо не візьмуть участь в Чемпіонаті світу наступного року в Сочі.

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Міністр молоді та спорту Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє всім українським атлетам виступати на змаганнях в Росії. Відтак, наші боксери можуть здобувати ліцензії на Олімпіаду в Токіо 2020 року тільки на інших турнірах. Однак, це можливо тільки в тому випадку, якщо такі змагання будуть проводити.