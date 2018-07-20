Українські боксери записали відео зі словами підтримки для Усика перед боєм у Москві

У суботу, 21 липня. Український боксер Олександр Усик (14-0, 11 КО)вийде в ринг у Москві у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Його суперником буде росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО).

Національна боксерська збірна України записала відео підтримки Усику у найближчому поєдинку і побажала йому перемоги.

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Національна збірна України підтримала Олександра Усика

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Нагадаємо, це буде бій за титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик перед боєм залишився без тренера.