Українські борці поїдуть на чемпіонат Європи в Росію, але не за бюджетні кошти

Асоціація спортивної боротьби України прийняли рішення відправити українських борців на чемпіонат Європи у Росію, який відбудеться в російському Каспійську з 29 квітня по 7 травня. Адже попередня заборона на участь українських спортсменів у змаганнях на території Росії скасована. Залишається заборона тільки на фінансування таких змагань за рахунок бюджету.

Про це йдеться у заяві Асоціації.

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"Відповідно до Наказу Міністерства молоді та спорту України за № 1554 від 11.04.2018 р., (…) втратив чинність Наказ № 1065, від 14.03.2018 р., який забороняв участь українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Російської Федерації. Натомість, наказ від 11 квітня 2018 року не забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях що проводяться на території Російської Федерації, але забороняє фінансування спортивних заходів за рахунок коштів державного бюджету", – йдеться в заяві Асоціації спортивної боротьби.

Асоціація підкреслила, що "повністю і беззаперечно" дотримується виконання всіх законів, наказів і розпоряджень органів державної влади.

"Чемпіонат Європи – не є комерційним спортивним заходом і жоден спортсмен, готуючись до участі в ньому, не керується принципом самозбагачення. Адже основна мета кожного професіонального спортсмена, підкорюючи свій страх, контролюючи емоції, жертвуючи власними бажаннями і інтересами, використати будь-яку можливість демонстрації досягнень на міжнародній спортивній арені, захистити гідність Державного Прапора та Державного Гімну за межами країни у спосіб, не заборонений нормами законодавства України, Олімпійської хартії та Етичного кодексу Міжнародного Олімпійського Комітету, – підкреслили у Асоціації.



Повна версія наказу, який скасовує заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях що проводяться на території Росії

Нагадаємо, на початку березня міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив, що українські спортсмени не братимуть участь в Універсіаді, що пройде в Росії в 2019 році. За його словами, відомство буде розбиратися з тими атлетами, які захочуть виступати під нейтральним прапором.