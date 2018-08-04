Українські дефлімпійці перемогли Росію на футбольному Євро-2018
1-го по 12 серпня у Стокгольмі проходить молодіжний чемпіонат Європи-2018 з футболу серед спортсменів із вадами слуху.
Дефлімпійська збірна України розпочала турнір у групі "А" (Швеція, Росія, Україна, Греція). У першому матчі українці перемогли Росію з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Голи за нашу збірну забивали на 26-й хвилині Василь Долош, і у компенсований час – Олег Гринюк.
Наступний матч українські дефлімпійці проведуть у суботу, 4 серпня, проти команди Греції. Початок матчу – о 14:00.
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Джерело: 24 Канал
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