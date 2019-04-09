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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Українські депутати посварилися через вибори на погоджувальній раді

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      Стартував останній парламентський тиждень перед голосуванням, а на погоджувальній раді відбулися свої виборчі дебати. Хтось з депутатів активно агітував за своїх кандидатів, а хтось тримав інтригу щодо свого фаворита.

      Погоджувальна рада почалась зі скандалу команд Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

      Читайте також: Сага про дебати: що пишуть світові медіа про відеобої між кандидатами у президенти України

      Депутат політичної партії "Укроп" Віталій Купрій закликав колег об'єднатися навколо Зеленського, бо, на його думку, Порошенко хоче фальсифікувати вибори. Головуюча Ірина Геращенко не дала йому висловитись, адже це було б порушенням регламенту.

      Мені дуже шкода, що депутат, який претендує сьогодні на новизну в українській політиці, починає з хаосу та скандалу,
      – заявила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

      Ірина Геращенко
      Перший заступник Голови Верховної Ради – Ірина Геращенко

      Після невеликого скандалу в парламенті відбулися справжні політичні дебати. У "Блоці Петра Порошенка" агітували за чинного Президента Петра Порошенка та дискредитували конкурента.

      Попереду дуже відповідальний другий тур виборів, де українці мають визначитись: Україна продовжить розвиток в бік ЄС чи повернеться до російської колонії. Це не забавки, бо ми обираємо головнокомандувача. Уявіть, що рішення про пуск ракет будуть віддавати в стані наркотичного сп'яніння,
      – розповів голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов.

      Юлія Тимошенко, яка на президентських виборах посіла третє місце, виконувала роль арбітра. Вона закликала всіх політиків до примирення.

      "Зараз потрібно не дати розділити наше суспільство на шматки та впасти в агресію, ненависть, розпач", – заявила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко

      В об'єднанні "Самопоміч" пропонували ввести закон, який не дасть повної влади президенту. Вони вважають, що необхідно виписати його повноваження та запровадити елементи контролю.

      Потрібно прийняти закон про президента, де будуть чітко описані його функціональні обов'язки. А також має бути внесений пункт відповідальності президента, наприклад, імпічмент,
      – розповів голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

      Політологи вже прораховують кого політики підтримають у другому турі перегонів:

      • Юлія Тимошенко не виказала підтримки Володимиру Зеленському, але продовжує систематично критикувати його конкурента Петра Порошенка.

      • Юрій Бойко теж поки не підтримував жодного з кандидатів, хоч політолог Олексій Мінаков вважає його підтримку токсичною для будь-якого з кандидатів.

      • М'яко висловив свою прихильність Зеленському кандидат в президенти Анатолій Гриценко.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Блок Петра Порошенка УКРОП Самопоміч Артур Герасимов Юлія Тимошенко - новини Ірина Геращенко Віталій Купрій ВО Батьківщина Олег Березюк
      Джерело: 24 канал
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