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      Українські десантники отримають потужну зброю та "Джавеліни": Порошенко назвав дату

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      Десантники отримають новістню зброю у 2019 році
      Десантники отримають новістню зброю у 2019 році / Фото з відкритих джерел

      Десантно-штурмові війська у 2019 році будуть укомлектовані новою потужною зброєю, зокрема бронетранспортерами та протитанковими ракетними комплексами, серед яких і "Джавеліни".

      Про це заявив Президент Петро Порошенко на зустрічі з особовим складом підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ на Житомирщині.

      Читайте також: "Джавеліни" допомогли: яку ще зброю США можуть надати Україні?

      "Воїни-десантники поступово отримують нові і модернізовані зразки озброєнь, військової техніки та сучасні засоби зв'язку, які дозволяють виконувати бойові завдання будь-якої складності. За останні роки на озброєння Десантно-штурмових військ передано близько 150 зразків новітніх озброєнь та військової техніки", – розповів він.

      За словами глави держави, десантники отримали БТР-3ДА, протитанкові ракетні комплекси "Стугна", "Корсар" та були забезпечені новітніми засобами зв’язку.

      Президент додав, що в рамках матеріально-технічної допомоги від іноземних партнерів України надійшло близько 40 одиниць броньованих санітарних автомобілів типу Hummer.

      Наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів Десантно-штурмових військ бронетранспортерами – не тільки "трійками", а й "четвірками" і найкращими іноземними зразками, вантажними та спеціальними автомобілями, командно-штабними машинами "Світязь", протитанковими ракетними комплексами, в тому числі й "Джавелінами",
      – пообіцяв Порошенко.

      Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

      Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

      Теги: Новини України Джавелін Зброя Петро Порошенко Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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