Українські фанати набагато "вибуховіші", ніж американські, – фронтмен The Gitas

Український музикант і продюсер, фронтмен гранж-гуртів "Димна Суміш" та The Gitas Сашко Чемеров прокоментував, чому інколи зупиняє свої концерти і б'є охоронців.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas.

Було таке й не раз, що я бив охоронців на концертах. Коли вони починають бити фанів чи агресивно з ними поводитись, звичайно, я йду на допомогу. Інколи зупиняю концерт, бо це неможлива ситуація,

– сказав Чемеров.



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Він також додав, що українські фанати набагато "вибуховіші", ніж американські.

"Якщо людина отримує смак нашого гурту, то її вже не відпустить. Вона просто перебуває у цьому вайбі, який ми створюємо. В Америці фани не такі божевільні, як у нас. Тут люди роками відчувають музику, а там буває, що півконцерту не розуміють, що відбувається, а потім один починає дуріти, інші підхоплюють... І мені доводиться братися за охоронців", – сміється музикант.

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