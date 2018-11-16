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      Українські уболівальники "відповіли" польським фанатам за банер про Львів: фото

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      Банер на матчі збірних Словаччини та України
      Банер на матчі збірних Словаччини та України / Фото Романа Сініцина

      Українські вболівальники на матчі збірної України вивісили банер – український прапор, на якому написали слово "Хемл". Це місто на території сучасної Польщі, яке колись входило до українських земель.

      Так українці «відповіли» на банер польських фанатів, які вони вивісили на матчі своєї збірної у Гданську про те, що "Львів – колиска польського футболу".

      Читайте також: Польські фанати вивісили банер про Львів на матчі збірної: фото та відео

      Окрім того, фанати також вивісили банер із питанням "Хто вбив Катю Гандзюк".

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      Варто зазначити, що на матчі у Трнаві у Словаччині було близько 1300 українських уболівальників. Сам матч закінчився розгромною поразкою збірної України 4:1.

       

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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