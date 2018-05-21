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Українські фани помітили рекламу російського "Газпрому" у центрі Києва: фото

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Банери російської корпорації "Газпром" помітили кияни на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА.

Для уболівальників у середмісті столиці виділили частину вулиці Хрещатик, де, власне, люди і помітили газпромівську рекламу.

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Від неї, кажуть експерти, на жаль, відмовитися не можна було. Адже "Газпром" – один з головних спонсорів матчів УЄФА та ФІФА.

"Це партнер УЄФА, і, відповідно, є рекламний контракт, у якому прописано це все. І, у даному випадку, УЄФА не мало жодного права відмовитися від подібного роду банерів, тому що йому загрожували б певні санкції", – прокоментував головний редактор сайту "Футбол 24" Олександр Гапоненко. 

Відеокоментар редактора сайту "Футбол 24" Олександра Гапоненка щодо реклами "Газпрому"

Разом з тим, у Київській міській державній адміністрації запевнили, що наразі ведуться переговори, аби у фан-зоні фіналу Ліги Чемпіонів на Хрещатику не було окремого великого банера "Газпрому", пише "Інтерфакс-Україна".

Ми перебуваємо у процесі пошуку рішення. Відбулося певне непорозуміння, оскільки ми чітко сформулювали, що не може бути появи реклами "Газпрому". І це було прийнято і внесено до протоколу, що цього не буде. Йдеться, у першу чергу, про відсутність окремої локації і великої реклами. Завтра буде ясність щодо остаточного вирішення цього питання. Ми в переговорному процесі з УЄФА, оскільки вони є організатором "Фестивалю чемпіонів",
– зазначив офіційний представник КМДА з питань підготовки та проведення фіналу ЛЧ-2018 у Києві Андрій Мірошниченко.

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Теги: Новини спорту Новини Києва Газпром УЄФА Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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