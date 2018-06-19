Українські фехтувальниці завоювали срібло чемпіонату Європи

Збірна України підійнялася на другу сходинку подіуму у командних змаганнях шаблісток на чемпіонаті Європи із фехтування, що відбувається у Сербії.

Українську збірну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.

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У підсумку угорок синьо-жовті здолали 45-41, а італійок 45-42. Сил же на фінал проти Росії в українок уже не залишилося – 30-45. Реваншуватися за цю поразку Ольга Харлан з дівчатами спробують на чемпіонаті світу, який уже через місяць відбудеться у Китаї.

Від 2013 року для України це перше срібло у командній шаблі на чемпіонаті Європи. Тоді синьо-жовті також поступилися росіянкам.

Бронзові нагороди дісталися збірній Франції, яка перемогла Італію.