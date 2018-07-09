Українські футбольні арбітри будуть представлені на чемпіонаті світу

Невдовзі плеяда футбольних українських арбітрів візьме участь у великих європейських та світових подіях.

Одразу двоє українських рефері матимуть змогу працювати на матчах чемпіонату світу серед дівчат віком до 20-ти років, який проходитиме у Франції з 29 липня по 25 серпня. На турнір запрошено арбітра Катерину Монзуль та асистента арбітра Марину Стрілецьку, повідомляє Федерація футболу України.

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УЄФА запросив на передсезонну підготовку, яка відбуватиметься у швейцарському Ньйоні з 1-го по 3 серпня, українських арбітрів Євгена Арановського та Сергія Бойка.

На матчах Євроліги з пляжного футболу, що проходитимуть у білоруському Мінську з 3-го по 5 серпня, працюватиме український рефері Іван Стукало.

Також з 6-го по 8 серпня в румунському Бухаресті пройдуть курси УЄФА для футзальних арбітрів. Запрошення взяти участь у форумі отримали Євген Гордієнко та Денис Куций.

Нарешті, із 20-го по 29 серпня у португальській Коїмбрі відбуватимуться Європейські студентські ігри, де працюватиме український асистент арбітра Максим Чос.