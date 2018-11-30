Українські гандболістки програли стратегічно важливу гру

Жіноча збірна України з гандболу невдало стартувала в кваліфікації до чемпіонату світу-2019.

У першому турі команда Бориса Чижова поступилась головному конкуренту, господаркам турніру – збірній Словаччини.

Програвши перший тайм 13:17, українки в другій половині перебудувалися на гру з двома лінійними, додали в агресії та зуміли вирівняти ситуацію. Сім разів по ходу другого тайму вони зрівнювали рахунок, починаючи з 22:22 і до 29:29.

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Здавалося, що українкам вдалося переломити хід протистояння. Однак Словаччина таки досягла свого та здобула перемогу – 36:32.

В іншому поєдинку квартету Ізраїль обіграв Косово – 25:28.

Уже 1-го грудня Україна зіграє з Косово, 2-го грудня з Ізраїлем. Усі матчі кваліфікації приймає словацьке місто Шаля.

У плей-офф кваліфікації вийдуть переможці чотирьох відбіркових груп, а також краща збірна серед команд, які у своїх квартетах фінішують другими.

Нагадаємо, що українські гандболістки поступилися віце-чемпіонкам Європи 2014 року іспанкам у матчі товариського турніру пам'яті легендарного наставника Ігоря Турчина.