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      Українські гандболістки програли стратегічно важливу гру

      34 Читать новость на русском
      Українки програли словачкам
      Українки програли словачкам / ukrinform.ua

      Жіноча збірна України з гандболу невдало стартувала в кваліфікації до чемпіонату світу-2019.

      У першому турі команда Бориса Чижова поступилась головному конкуренту, господаркам турніру – збірній Словаччини.

      Програвши перший тайм 13:17, українки в другій половині перебудувалися на гру з двома лінійними, додали в агресії та зуміли вирівняти ситуацію. Сім разів по ходу другого тайму вони зрівнювали рахунок, починаючи з 22:22 і до 29:29.

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      Здавалося, що українкам вдалося переломити хід протистояння. Однак Словаччина таки досягла свого та здобула перемогу – 36:32.

      В іншому поєдинку квартету Ізраїль обіграв Косово – 25:28.

      Уже 1-го грудня Україна зіграє з Косово, 2-го грудня з Ізраїлем. Усі матчі кваліфікації приймає словацьке місто Шаля.

      У плей-офф кваліфікації вийдуть переможці чотирьох відбіркових груп, а також краща збірна серед команд, які у своїх квартетах фінішують другими.

      Нагадаємо, що українські гандболістки поступилися віце-чемпіонкам Європи 2014 року іспанкам у матчі товариського турніру пам'яті легендарного наставника Ігоря Турчина.

      Теги: Гандбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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