Українські гімнастки обійшли росіянок на чемпіонаті Європи
На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який відбувається в Іспанії, українські гімнастки вибороли срібло у вправах з п'ятьма обручами.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Чемпіонками Європи на змаганнях стали італійки, "бронзу" здобули росіянки.
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Також сьогодні, 3 червня, на змаганнях пройдуть фінали в окремих видах та багатоборстві.
Джерело: 24 Канал
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