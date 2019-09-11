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      Українські ГЗК просять призупинити транзит російської ЗРС до виконання своїх заявок

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      Морський порт
      Морський порт / 5.ua

      Останнім часом українські гірничо-збагачувальні комбінати стикаються з великими труднощами при транспортуванні своїх вантажів до морських портів.

      Про це йдеться в листі керівників Північного, Південного, Центрального, Інгулецького і Полтавського гірничо-збагачувальних комбінатів і до президента Володимира Зеленського, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

      "У поточному році спостерігається різке збільшення обсягів транзиту залізорудної сировини російського виробництва через територію України. Даний транзит рухається в напрямку терміналів морського порту "Южний"  незамерзаючого і найбільш глибоководного порту Чорного моря, який має можливість приймати судна вантажопідйомністю понад 200 тис. тонн. У зв'язку з цим, через обмежені можливості портової та залізничної інфраструктури регіону, українські виробники-експортери стикаються з відмовами з боку порту виконувати заявки на обробку їх експортної продукції в повному обсязі на користь російського транзиту", йдеться в листі.

      Керівники українських ГЗК підкреслюють, що обсяг транзиту ЗРС з Росії, який рухається в напрямку терміналів порту "Южний", заміщає аналогічний обсяг експорту продукції вітчизняних виробників, які не мають альтернативних шляхів відвантаження для своєї продукції.

      При цьому "Укрзалізниця" ставить в неконкурентне положення українські підприємства по відношенню до транзиту дає преференції для іноземних перевізників, застосовуючи знижувальні коефіцієнти до транзитних залізничних тарифів, що стимулює російські компанії збільшувати обсяги перевезень. В той же час Адміністрація морських портів України і Міністерство інфраструктури Україна надають спеціальні знижки на портові збори для суден, які перевозять транзитні вантажі, чим також дискримінують вітчизняних експортерів,
      – відзначається в листі.

      Українські рударі називають ситуацію, що склалася, неприпустимою, оскільки вона призводить до цілого ряду пов'язаних негативних наслідків. Зокрема, невиконання міжнародних договорів з українськими виробниками, втрати їх іміджу перед західними партнерами, зменшення валютних надходжень в Україну, зниження сум сплачуваних до держбюджету податків. Крім того, це ставить під загрозу утримання рівня обсягів виробництва.

      У своєму зверненні до глави держави керівники українських ГЗК підкреслюють, що кращі світові практики розвинених країн базуються на принципах рівної конкуренції і підтримки вітчизняного виробника. І саме дані принципи повинні бути застосовані в даній ситуації.

      Керівники вітчизняних ГЗК просять Президента України втрутитися в ситуацію, що склалася і посприяти терміновому розгляду Кабінетом міністрів проблемних питань, що стосуються перевалки в портах українських експортних вантажів.

      Зокрема, розглянути питання забезпечення в українських портах першочергового і в повному обсязі виконання заявок українських підприємств-експортерів, скасувати дискримінацію вітчизняних експортерів і переглянути політику щодо доцільності надання спеціальних умов/знижок компаніям, які перевозять транзитні вантажі, а також призупинити транзит ЗРС російського виробництва і забезпечити здійснення транзитних перевезень тільки за умови повного виконання заявок українських експортерів.

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      Теги: Металургія Податки Експорт АМПУ Міністерство інфраструктури
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