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      Українські хірурги вперше проведуть унікальну операцію в утробі матері

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      Українські хірурги вперше проведуть унікальну операцію в утробі матері
      Українські хірурги вперше проведуть унікальну операцію в утробі матері / fablemongering63.rssing.com

      В Україні щороку народжується близько 380-420 тисяч немовлят, понад 4 тисячі з яких мають вади серця. Тож Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. Амосова готує першу операцію на серці немовляти в утробі матері.

      Про це розповів провідний кардіохірург, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова, член-кореспондент НАМНУ професор Василь Лазоришинець, "Укрінформ".

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      За його словами, операції в утробі матері є новизною не лише для України, а й для Європи. Адже таке лікування було затверджене Європейською асоціацією кардіологів у 2011 році. 

      Лазоришинець додав, що лікарі вже проконсультували понад 2,5 тисячі вагітних та виконали понад 50 оперативних втручань, 20 з яких – із штучним кровообігом, коли повністю зупиняли серце майбутньої матері.

      Бригада акушерів-гінекологів спостерігає за життєдіяльністю плода, бо під час операції у жінки зупиняється серце, зупиняється дихання, підключається апарат штучного серця та штучного дихання. Роль серця виконує машина,
      – пояснив хірург.

      А зараз фахівці Інституту Амосова готуються до першої операції на серці немовлят в утробі матері (від 16 до 20 тижня вагітності).

      "Хірурги йдуть через стінку черевної порожнини, через матку, через грудну клітку плода заводять катетер у серце і виконують операцію. Ми вже підготували хірургічну бригаду спільно з польськими колегами", – додав він.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новини України Медицина Діти Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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