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      Українські хокеїстки з феноменальним результатом пробилися на чемпіонат світу

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      Збірна України перемогла Гонконг
      Збірна України перемогла Гонконг / ukrinform.ua

      Жіноча збірна України з хокею здобула чергову перемогу в рамках відбору на чемпіонат світу в Дивізіоні ІІВ. Українські хокеїстки здолали збірну Гонконгу та впевнено виграли свою групу.

      На гру збірна України вийшла в статусі переможця турніру. Але гра з аутсайдером не вийшла легкою.

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      Спочатку періоду Єлізавета Рябкіна відкрила рахунок у матчі. Під кінець 20-хвилинки Діана Ковтун подвоїла рахунок. Але через хвилину вже Вікторія Ткаченко виймала шайбу з воріт.

      У середині другого періоду спортсменки з Гонконгу зрівняли рахунок. Але паритет тримався недовго. Рівно через півхвилини Єлізавета Рябкіна закинула третю шайбу нашої команди. А до кінця періоду наші дівчата ще двічі відзначилися закинутими шайбами. Юлія Добровольська та Інна Козуб довели рахунок до розгромного – 5:2.

      Українська жіноча збірна на цьому турнірі виграла всі свої чотири гри та посіла перше місце серед п’яти команд. Таким чином наступного року наші дівчата будуть грати на чемпіонаті світу в Дивізіоні ІІВ.

      Гонконг – Україна 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
      Шайби:       0:1 Рябкіна (Козуб, 01:54). 0:2 Ковтун (17:30). 1:2 Іп (А. Лі, Лау, 18:26). 2:2 Квок (Іп, 28:19 – більш.). 2:3 Рябкіна (Слащова, Вансович, 28:38). 2:4 Добровольська (Ткачук, Скащук, 30:59). 2:5 Козуб (Рябкіна, Вансович, 35:51).

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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