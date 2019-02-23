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      Українські художники провели ярмарок на підтримку полонених в РФ моряків: фото

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      Митці з різних куточків України створювали їх два місяці, все – аби привернути увагу суспільства до незаконних дій Росії.

      Частину картин подарують хлопцям, коли вони повернуться додому. Решту – продадуть на аукціоні, а гроші за них направлять на допомогу захопленим українським військовим та їх родинам.

      Читайте також: Росія використовує їх як товар, – Клімкін про долю українських моряків у полоні РФ

      Наймолодша учасниця на ярмарку – сестра полоненого моряка Андрія Ейдера.

      Габріелла Ейдер
      Картина Габріели Ейдер

      Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера? Моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу російських прикордонників. Відтак він не може вільно пересуватися. У хлопця виявили вірус гепатиту В і С, проте це потребує підтвердження.

      Віктор Сорока не бачив сина й не розмовляв із ним з листопада 2018 року. Інформацію про пораненого Василя збирає по крихтах, найчастіше звістки надходять від адвоката. Саме так він дізнався, що сина готують до операції.

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?  Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками його рука не відновлюється, у ній залишилися осколки. Пальці не згинаються, кінцівка досі набрякла. Московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва ж стверджує, що моряк одужав на 80%.

      Загалом на ярмарку у Києві представили 24 картини, які присвячені поверненню додому 24 полонених моряків. На кожній з них – бурхливе море та саме ті кораблі, на яких були захоплені українці.

      Дивіться фото: українські художники написали картини для полонених у РФ моряків 

      Картини для військовополонених

      Картини для військовополонених

      Картини для військовополонених

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини України Фотоновини Українці в полоні РФ Новини Києва Мистецтво
      Джерело: 24 канал
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