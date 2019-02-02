Українські клуби кумедно затролили "Чорноморець" за приховування новачків: фото
Українські футбольні та хокейні клуби кумедно висміяли приховування новачків одеського "Чорноморця".
24 канал писав, що "Чорноморець" кумедно спробував приховати обличчя потенційних новачків клубу на фотографіях в соціальних мережах. Спочатку "моряки" на фотографіях розмили обличчя новачків клубу, але дізнатися гравців було ще можливо. Однак згодом, на новій фотографії групу окремих футболістів прикривало вже зображення газону.
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Першим "флешмоб" запустив МФК "Миколаїв", а до нього підключилася і "Олександрія" і МХК "Динамо".
"Миколаїв" показав своїм одеським колегам, як на 100 відсотків залишити будь-якого потенційного новачка клубу повністю засекреченим, закривши газоном всю Землю.
ПФК "Миколаїв" кумедно затролив "Чорноморець"
А потім і "Олександрія" в своєму Twitter попросила позичити у корабелів двох футболістів.
"Олександрія" також затролила "Чорноморець"
Не пройшли повз навіть хокеїсти.